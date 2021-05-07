Коронавірус у столиці: в яких районах виявили найбільше нових випадків

У Києві за минулу добу виявили 611 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

За його словами, загалом підтверджених випадків у столиці - 197 968. Серед тих, хто захворіли, 334 жінок віком від 18 до 84 років, 255 чоловіків віком від 22 до 87 років, а також 7 дівчаток від 1 до 15 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

За добу, додав міський голова, зафіксовано 30 летальних випадків від вірусу (загалом 4750).

До лікарень столиці госпіталізували 124 хворих на COVID-19, 145 людей госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. При цьому, зазначив Кличко, 1303 особи подолали коронавірус (загалом 126 618).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (112), Деснянському (71) та в Дніпровському (69)", - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зареєстрували 8404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень.