У Києві за добу - 177 випадків коронавірусу, 17 хворих померли

У столиці за минулу добу виявили 177 випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«177 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 196 346)», - поінформував він.

Зокрема, за минулу добу захворіли 100 жінок віком від 20 до 90 років; 68 чоловіків віком від 19 до 93 років; 7 дівчаток від 1 до 16 років та 2 хлопчики від 1 до 7 років.

Померли за добу від коронавірусу 17 пацієнтів. Загалом у Києві зафіксовано 4 643 летальних випадків від COVID-19.

Також минулої доби в столиці госпіталізували 34 хворих на COVID-19 та 151 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужав за добу в Києві 1 пацієнт, загалом подолали коронавірус 124 435 осіб.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Деснянському (36), Дніпровському (25) та в Дарницькому (22) районах.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 травня лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.