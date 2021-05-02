В Україні - 5 094 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 1 травня, зареєстрували 5 094 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник». – йдеться в повідомленні.

За минулу добу зафіксовано 160 летальних випадків від коронавірусу, госпіталізували 3 199 осіб, одужали – 5 784 пацієнти.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 083 180 осіб, з них 1 676 265 одужали; летальних випадків – 44 596.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

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Також Степанов поінформував, що за добу 1 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 2 661 людину. Загалом 754 926 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб.