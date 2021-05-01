Степанов закликає літніх людей на Великдень долучитися до богослужінь онлайн

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав літніх людей на Великдень утриматися від відвідування храмів, натомість долучитися до богослужінь онлайн.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Вчергове закликаю усіх дотримуватися протиепідемічних правил. Ми вирішили не робити додаткових обмежень. Але я хочу закликати всіх громадян проявити свідомість та самостійно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню хвороби. Людям старшого віку бажано залишитися вдома – дивитися богослужіння онлайн і дочекатися, коли син, донька чи онуки принесуть вже освячену пасочку з церкви", - написав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів подовжив адаптивний карантин на території України до 30 червня. На Великдень та травневі свята уряд не вводить додаткових обмежень, втім рекомендовано при проведенні богослужіння у храмі забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.