У Вінниці через пандемію скасували підвіз до храмів великодньої ночі

У Вінниці через пандемію коронавірусу скасували підвіз містян до храмів великодньої ночі.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«У зв'язку із продовженням дії заходів по ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації, пов'язаної з епідемічним спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, прийнято рішення не організовувати перевезення громадян у великодню ніч з 1 на 2 травня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у дні святкування Великодня громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі за графіком вихідного дня.

Також для запобігання скупчення людей на кладовищах міста Вінниці, що може спричинити спалах захворюваності, скасовані безкоштовні перевезення мешканців міста у поминальний день 9 травня.

Пасхальні богослужіння в області проходитимуть у 722 культових спорудах.

Станом на ранок п’ятниці, 30 квітня, на Вінниччині зафіксовано 214 нових випадків інфікування COVID-19, з початку пандемії - 67821. З 29 квітня область перебуває у жовтій зоні епідемічної небезпеки.

В Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 2 069 537 осіб; одужали – 1 655 525 осіб; летальних випадків – 44 085.