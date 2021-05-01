Акція до річниці дивізії «Галичина» була заявлена як патріотичний марш вишиванок - КМДА

Марш, який відбувся в Києві 28 квітня до річниці створення дивізії “Галичина”, був заявлений як патріотичний марш вишиванок.

Про це повідомляє пресслужба столичної міської державної адміністрації, передає Укрінформ.

“За інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС “Галичина”, а як патріотичний марш вишиванок”, - йдеться у повідомленні.

У столичній владі нагадали, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України.

Зазначається, що відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції.

“А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів”, –підкреслили в КМДА та додали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці.

Водночас наголошується, що "пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками”.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня у Києві відбувся "марш вишиванок" на честь річниці створення дивізії "Галичина". Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.

Голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович назвав цей марш неприпустимим для європейської країни.

Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни, тому жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними.

Київські поліцейські склали адміністративний протокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу з нагоди річниці дивізії “Галичина”. Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.