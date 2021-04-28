Кілька сотень людей провели ходу вишиванок, присвячену дивізії "Галичина", у Києві.

Хода почалася від Арсенальної площі і завершилася на Майдані Незалежності, передає кореспондент Укрінформу.

Учасники ходи несли стяги України, символіку дивізії "Галичина", батальйонів "Айдар", "Січ", "Правого сектору". На алеї Небесної сотні був розгорнутий банер із написом "Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві".

У Києві пройшла хода вишиванок на честь дивізії "Галичина" / Фото: Юлія Овсяннікова, Євген Любимов. Укрінформ

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Як повідомлялося, правоохоронці забезпечують порядок під час ходи у центрі Києва сьогодні ввечері. За маршрутом слідування колони планувалося частково обмежувати рух транспорту на вул. Грушевського, Кріпосному провулку та вул. Інститутській.