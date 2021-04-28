Через ходу в центрі Києва поліція посилила охорону і може обмежити рух авто

Правоохоронці забезпечуватимуть порядок під час ходи у центрі Києва сьогодні ввечері.

Як передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Києва, про це повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

«Сьогодні у центрі столиці заплановано проведення ходи з площі Арсенальної до Майдану Незалежності. Тож за маршрутом слідування колони буде частково обмежуватися рух транспорту на вул. Грушевського, Кріпосному провулку та вул. Інститутській. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації», - ідеться в повідомленні.

Для того, щоб не допустити порушень громадського порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії та поліція діалогу заступили на посилене чергування.

«Поліцейські контролюватимуть дотримання учасниками правопорядку, карантинних вимог та недопущення використання забороненої символіки», - сказано в повідомленні.

«Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян. З огляду на це, прошу громадян толерантно та із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку», - заявив Крищенко.

Як повідомляв Укрінформ, на Великодні свята до забезпечення публічного порядку та безпеки в Україні залучать понад 20 тис. поліцейських, 1,3 тис. гвардійців, 4,7 тис. рятувальників.