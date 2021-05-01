Поліція відкрила справу проти учасника «маршу вишиванок» за нацистське вітання

Київські поліцейські склали адміністративний протокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу з нагоди річниці дивізії “Галичина”.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає Укрінформ.

“Після завершення акції під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили, що один з учасників маршу використав заборонене нацистське вітання. Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення, підкреслили в поліції.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня у Києві відбувся "марш вишиванок" на честь річниці створення дивізії "Галичина". Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.

Голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович назвав цей марш неприпустимим для європейської країни.

Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що “підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними”.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко негативно ставиться до проведення маршу до річниці створення дивізії "Галичина" і вважає, що поліція має здійснити перевірку на предмет "пропаганди тоталітарних режимів".