Поліція має перевірити марш вишиванок на предмет пропаганди тоталітарних режимів – Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко негативно ставиться до проведення маршу до річниці створення дивізії "Галичина" і вважає, що поліція має здійснити перевірку на предмет "пропаганди тоталітарних режимів".

Про це він сказав під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Погано ставлюсь. Негативно ставлюсь. Я вважаю, що там має попрацювати поліція. Мені здається, що там можна кваліфікувати кілька статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистських режимів", – сказав Корнієнко.

Він також вважає, що варто доопрацювати законодавство про масові зібрання.

"Мабуть, ще треба працювати над законодавством про масові зібрання. Що робити, коли заявка подається на дитячий захід, а приходять мітингувати, чи має поліція в таких випадках зупиняти та забороняти проведення акції. Треба напрацювати цей механізм", – підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня у Києві відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина". Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.

Голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович назвав цей марш неприпустимим для європейської країни.

Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що “підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними”.