Разумков: «Не потрібно популяризувати війська СС, у тому числі дивізії «Галичини»

Разумков: «Не потрібно популяризувати війська СС, у тому числі дивізії «Галичини»

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що погано ставиться до маршу, присвяченому річниці створення дивізії "Галичина" і вважає, що в Україні не потрібно популяризувати війська СС.

Про це спікер сказав під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Ставлюся погано. Вважаю, що будь-яке порушення закону, пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту на території нашої держави точно не додає нам - ані всередині суспільства, ані за кордонами нашої країни. Я сподіваюся, ми всі добре пам'ятаємо, що принесла війна в Україну. Фактично немає жодної родини, яка б не втратила рідних, близьких у тій війні. У мене родичі - і бабусі, і дідусі - пройшли війну, на щастя, я її не бачив, але я багато про неї знаю. І вважаю, що сьогодні точно в Україні не потрібно популяризувати війська СС, у тому числі дивізії СС "Галичина", - заявив Разумков.

Читайте також: Дробович - про марш на честь дивізії «Галичина»: Не розумію, чим завинили вишиванки

Він додав, що все повинно бути в рамках закону.

"У мене була б така сама реакція і на війська НКВС. Усі повинні дотримуватися закону. А так - одним можна, а іншим не можна - таке теж не працює", - сказав Голова ВР.

Як повідомлялося, 28 квітня у Києві відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії «Галичина». Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-