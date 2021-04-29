Разумков: «Не потрібно популяризувати війська СС, у тому числі дивізії «Галичини»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що погано ставиться до маршу, присвяченому річниці створення дивізії "Галичина" і вважає, що в Україні не потрібно популяризувати війська СС.

Про це спікер сказав під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Ставлюся погано. Вважаю, що будь-яке порушення закону, пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту на території нашої держави точно не додає нам - ані всередині суспільства, ані за кордонами нашої країни. Я сподіваюся, ми всі добре пам'ятаємо, що принесла війна в Україну. Фактично немає жодної родини, яка б не втратила рідних, близьких у тій війні. У мене родичі - і бабусі, і дідусі - пройшли війну, на щастя, я її не бачив, але я багато про неї знаю. І вважаю, що сьогодні точно в Україні не потрібно популяризувати війська СС, у тому числі дивізії СС "Галичина", - заявив Разумков.

Він додав, що все повинно бути в рамках закону.

"У мене була б така сама реакція і на війська НКВС. Усі повинні дотримуватися закону. А так - одним можна, а іншим не можна - таке теж не працює", - сказав Голова ВР.

Як повідомлялося, 28 квітня у Києві відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії «Галичина». Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.