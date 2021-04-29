Дробович - про марш на честь дивізії «Галичина»: Не розумію, чим завинили вишиванки

Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, і більшість українців цього не підтримує.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович у Фейсбуці, коментуючи вчорашній марш вишиванок у центрі Києва, передає Укрінформ.

«Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів. Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців», - написав Дробович.

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Водночас він зазначив, що історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, чому взагалі з’являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили.

За словами історика, через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав.

«Вочевидь чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись», - наголосив Дробович.

Як повідомлялося, 28 квітня у Києві відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії СС «Галичина». Колони українських націоналістів від Арсенальної площі урочисто пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.