Нащадки жертв нацизму можуть спрощено отримати громадянство Австрії

Нащадки жертв нацистів, які через переслідування були змушені залишити Австрію, отримали можливість набути австрійське громадянство у спрощеному порядку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідні зміни до австрійського закону про громадянство набули чинності з 1 вересня.

Ці законодавчі новели були прийняті австрійським парламентом у жовтні 2019 року, що відбулося у рамках визнання Австрією своєї історичної відповідальності та як черговий крок у намаганнях примиритися з жертвами націонал-соціалістичного режиму та їх нащадками. Раніше отримати австрійське громадянство у спрощеному порядку могли жертви нацистів.

Відповідно до прийнятих змін, з 1 вересня 2020 року і нащадки жертв націонал-соціалізму можуть подати заяву на отримання громадянства Австрії у спрощеному порядку. Це стосується як прямих нащадків (дітей, онуків та правнуків тощо), так і прийомних дітей (на момент усиновлення вони мали бути неповнолітніми) цих жертв.

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При цьому, вказана категорія іноземних громадян не буде зобов’язана виходити зі свого попереднього громадянства (загалом в Австрії не дозволено мати два чи більше громадянств).

У законі визначено, що жертвою націонал-соціалізму є людина, яка як громадянин Австрії або однієї з країн-наступниць Австро-угорської імперії чи як особа без громадянства була вимушена втекти за кордон через переслідування з боку органів "Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини" чи владних інституцій Третього рейху. Втеча за кордон мала відбуватися не пізніше 15 травня 1955 року.

Для отримання австрійського громадянства усі нащадки жертви нацизму мають заповнити спочатку спеціальну онлайн-анкету, яка буде передана для перевірки та підтвердження даних австрійському Національному фонду жертв націонал-соціалізму. Консультації надаватимуть дипустанови Австрії за кордоном.