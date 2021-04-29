У Києві цьогоріч відремонтують 13 закладів профосвіти - КМДА

У Києві цього року відремонтують 13 закладів професійної освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зауважив, що в Києві за шість років модернізували матеріально-технічну базу закладів професійно-технічних училищ (ПТУ). Зокрема у 2020 році проведено капітальних ремонтів ПТУ на 21,3 млн грн, на 9,5 млн грн придбано обладнання та спецодяг.

«Цього ж року в бюджеті міста Києва передбачено 15,4 млн грн для проведення капітальних ремонтів у 13 закладах професійної освіти. Наразі роботи активно тривають і вже в новому навчальному році оновлені приміщення будуть доступні для учнів», – повідомив Мондриївський.

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За його словами, 85% закладів оголосили процедуру електронних торгів для проведення капітальних ремонтів. У третині з них ці процедури вже завершено та укладено договори.

«Система професійно-технічної освіти столиці постійно розвивається. Якщо раніше в училищах готували спеціалістів із понад 200 напрямів, то тепер ця кількість скоротилася до оптимальної – 111», – зазначив заступник голови КМДА.

За словами Мондриївського, заклади професійної освіти вже розпочали дні відкритих дверей в онлайн-форматі, де майбутні абітурієнти можуть ознайомитися з умовами вступу та напрямами підготовки.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти.