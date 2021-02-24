Коронавірус у Києві: у яких районах виявили найбільше хворих

За минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилась на 547 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (102), Дарницькому (99) та Дніпровському (85)», - зазначив він.

За його словами, загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 24 лютого – 135 676. Серед тих, хто захворів, 295 жінок віком від 18 до 87 років, 226 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв, 11 дівчаток віком від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

За добу зафіксовано 6 летальних випадків від вірусу (загалом 2602). Також до столичних лікарень госпіталізували 76 пацієнтів.

Кличко повідомив, що 195 подолали коронавірус, загалом від вірусу одужали 92 498 осіб.

Як повідомлося, в Україні станом на 24 лютого лабораторно підтвердили 1 317 694 випадки COVID-19, із них за добу – 5 850.