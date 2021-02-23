Поліція відпустила усіх затриманих під час акції на Банковій
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, в акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка у Києві під Офісом Президента взяли участь понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці НГУ.
Під час мітингу сталися сутички між активістами і поліцією, внаслідок чого постраждало 27 правоохоронців. 24 активісти було затримано.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Києві під Офісом Президента зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.Акція на захист Сергія Стерненка у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ
Аналогічні акції пройшли в багатьох інших містах України.
Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.