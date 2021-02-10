Як зростуть тепло і гаряча вода у платіжках – роз’яснення Київтеплоенерго

Столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що суми в платіжках за тепло і гарячу воду в січні 2021 року можуть більш як удвічі відрізнятися від платіжок січня 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін на онлайн-пресбрифінгу щодо нарахувань за опалення і гарячу воду за січень.

"Уже на цьому тижні клієнти "Київтеплоенерго" почнуть отримувати квитанції. І, розуміючи, що будуть запитання, є необхідність надати роз'яснення щодо нарахувань", - зазначив він.

Лопатін навів порівняння, як зміниться нарахування за тепло в типовій 2-кімнатній квартирі з опалюваною площею 56,1 кв. метра у січні 2021 року до січня 2020 року. Так, за його словами, якщо рік тому опалення в такій квартирі коштувало 847,34 грн, то в грудні 2020 року - 1604,77 грн, а за січень 2021 року становитиме 1887,18 грн.

При цьому, наголосив він, тарифи на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання в місті Києві залишаються незмінними з січня 2019 року. Нарахування здійснюються за тарифом 1 654,41 грн/Гкал - за послуги централізованого опалення і 97,89 грн/куб. м - за послуги гарячого водопостачання.

"Водночас треба розуміти, якщо порівнювати обсяг нарахувань і суму в платіжці з попереднім опалювальним сезоном, то дійсно, вартість послуг в цьому опалювальному сезоні відрізняється в більший бік за рахунок відсутності так званої "газової знижки", яка регламентувалася постановою Кабінету Міністрів №1082. Тобто в січні 2020 року сумарна сума до сплати за централізоване опалення була зменшена за рахунок здешевлення природного газу на 18%. У цьому січні інша тенденція - газ дорожчає, і наразі, на жаль, такої знижки не передбачено", - наголосив він.

Також, за словами Лопатіна, якщо порівнювати нарахування цього опалювального сезону, то в січні 2021 року було зафіксовано тенденцію до загального збільшення обсягу спожитої містом теплової енергії порівняно з груднем. За рахунок більш низької температури зовнішнього повітря, в середньому по місту обсяг споживання теплової енергії зріс на 10%.

"І ми розуміємо, що в середньому різниця між нарахуваннями за грудень 2020 року і січень 2021 року відрізняється на ті ж 10% у бік збільшення", - зазначив він, маючи на увазі обсяги спожитої теплової енергії.

Директор СП «Енергозбут» також нагадав, що нормативний тариф для будинків, які не обладнані будинковими приладами обліку тепла, встановлений на рівні 38,5 грн за квадратний метр опалюваної площі.

"Щомісяця цей тариф коригується на температурний коефіцієнт. Відповідно, за рахунок більш холодного січня тариф становитиме 43,5 грн за квадратний метр опалюваної площі", - зазначив він.

Для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками, нормативний тариф становить 32,7 грн за квадратний метр опалюваної площі. Але вартість опалення в кожному конкретному будинку визначається його архітектурними та інженерними особливостями, в тому числі - роком зведення будинку.

Як повідомлялось, КП "Київтеплоенерго" забезпечує теплом 9,5 тис. багатоквартирних житлових будинків у столиці.