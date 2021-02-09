Тарифи на тепло і гарячу воду не зростуть - Кабмін підписав меморандум з місцевою владою

Уряд та місцева влада досягли домовленості про те, що тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не підвищуватимуться у цьому опалювальному сезоні.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

«Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні. Щойно офіційно закріпили це в меморандумі з місцевою владою», - зазначив Шмигаль.

Він додав, що це один із кроків щодо розв'язання тарифного питання в Україні.

В Офісі Президента додали, що підписантами відповідного Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам є, крім Кабміну та мерів міст, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що документ має забезпечити стале проходження цього опалювального сезону та підготовку до наступного.

Згідно з меморандумом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення, а вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

«На виконання завдання глави держави із забезпечення належного проходження опалювального сезону та недопущення збільшення тарифного навантаження на українських громадян відповідні органи центральної влади спільно з представниками місцевого самоврядування знайшли конструктивне рішення. Завдяки йому українці будуть взимку з теплом і гарячою водою без зайвого навантаження на їхні сімейні бюджети», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

«Нафтогаз України» розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання.

За даними ОП, це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

Меморандум укладено між Кабінетом Міністрів в особі міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» і мерами українських міст. В ОП зауважили, що це рішення підтримали всі міські голови.

Від міських голів документ підписали мер Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, мер Бучі Анатолій Федорук.

За допомогою відеозв'язку на заході були присутні мер Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Дуже важливо сьогодні, що ми досягли компромісу. Незалежно від політичних поглядів та партійної приналежності, вдалося об'єднати зусилля і уряду, й Офісу Президента, і мерів, щоб досягти спільного результату для наших людей», – сказав міський голова Дніпра.

Меморандум був підписаний у присутності Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Фото: president.gov.ua/