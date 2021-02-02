Міненерго спростовує компенсацію з бюджету газзбутам через знижений тариф

Міністерство енергетики спростовує інформацію, поширену на деяких інтернет-ресурсах, про те, що постачальники газу будуть отримувати компенсації з державного бюджету за продаж газу населенню за ціною 6,99 гривні за кубометр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міненергетики.

"На інтернет-ресурсах, з посиланням на висновок Міністерства фінансів України, розміщується інформація про можливість постачальників газу, які за рішенням Кабінету Міністрів у лютому - березні 2021 року будуть реалізовувати газ для побутових споживачів за ціною не більше 6,99 грн, отримати, згідно з ст. 11 Закону "Про ринок природного газу", компенсацію за рахунок коштів усіх платників податків", - йдеться у повідомленні.

Міненергетики звертає увагу, що на підставі ст. 11 Закону "Про ринок природного газу" право на компенсацію виникає виключно у суб’єктів ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки.

"Рішення про встановлення граничної ціни на природний газ прийняте не на підставі і не на виконання ст. 11 Закону "Про ринок природного газу" і не покладає на постачальників природного газу жодних спеціальних обов’язків, а тому постачальники природного газу, які будуть постачати газ за ціною не більше 6,99 грн, не виконують спеціальних обов’язків і не можуть претендувати на отримання компенсації відповідно до ст. 11 Закону "Про ринок природного газу", - йдеться у повідомленні.

Раніше деякі ЗМІ опублікували інформацію, що Кабінет Міністрів має компенсувати постачальникам ринку природного газу збитки, отримані в результаті введення граничної ціни продажу газу населенню на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 18 січня встановив граничний розмір тарифу на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. Проте, для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Також в Україні встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.