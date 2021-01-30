«Тарифна» комісія знизила ціни на розподіл газу для 13 операторів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг знизила тарифи на послуги з розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НКРЕКП у Фейсбуці.

«Враховуючи чисельні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу, НКРЕКП на своєму засіданні 30 січня 2021 року переглянула тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПРАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

Зазначається, що відповідно до ухваленого рішення максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 куб.м. на місяць без ПДВ.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства енергетики, у другому півріччі 2020 року через наявність домінуючого положення у регіональних газопостачальних компаній побутові споживачі переплатили газзбутам 8,4 млрд грн. Впродовж цього періоду середня ціна регіональних газопостачальних компаній на 36% перевищувала ціну ГК "Нафтогаз України". При цьому доля цих постачальників у сегменті продажу газу для потреб побутових споживачів складала понад 90%.

За даними НКРЕКП, в Україні майже 12,5 млн споживачів газу. Половина з них мають приватні будинки, інша - живуть у багатоквартирних будинках. У приватних будинках - близько 40% мають газову плиту і котел, у багатоквартирних - 28% мають газову плиту і 14% - плиту разом із котлом.

Кабінет Міністрів постановою №25 від 18 січня 2021 р. запровадив граничну ціну на газ для населення 6,99 грн/куб. м (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи) в лютому-березні 2021 року шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ уряд вніс його до переліку соціально значущих товарів.