Разумков підписав закон про 1,4 мільярда на компенсації за електроопалення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №4672 про внесення змін до додатка №3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Як передає Укрінформ із посиланням на Інформаційне управління парламенту, наразі документ передано на підпис Президенту.

Проєктом закону пропонується передбачити нову бюджетну програму для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу. На ці цілі передачається 1,4 млрд грн.

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Законопроєктом також передбачається на цю ж суму скоротити видатки на субсидії.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що споживачі, які встановили системи електричного опалення, отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

За його словами, компенсацію за підвищення тарифів отримають усі користувачі, незалежно від їхніх доходів.

«Це не є класичною субсидією», - пояснив прем'єр.