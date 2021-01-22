Як змінити постачальника газу - покрокова інструкція

Міністерство енергетики у рубриці "Енергограмотність" опублікувало покрокову інструкцію, як змінити постачальника газу.

Інструкцію розміщено на сторінці міністерства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Міненерго нагадує, що споживач сам вирішує, чи потрібно йому змінити газопостачальника. Крім того, споживач у будь-якому випадку не залишиться без газу. Відсутність лічильника не є перешкодою для зміни.

Обрати нового постачальника можна на ресурсах "Газправда" або "Газотека". Надалі необхідно здійснити ще 5 кроків - і почати отримувати газ від нового постачальника.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок газу для населення. За даними АМКУ, за пів року існування такого ринку постачальника змінили 3% громадян.