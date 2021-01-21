Уряд має дати визначення категорії «вразливі споживачі» - експерт

На урядовому рівні досі не визначено, хто такі "вразливі споживачі" і як їх потрібно захищати.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив експерт DiXi Group Богдан Серебренніков під час публічної дискусії "Хто повинен визначати ціну на газ для населення?”, що відбулася в Українському кризовому медіацентрі.

"Це питання має бути вирішено. Має бути надано відповідь на те, хто такі "вразливі споживачі" і як ми їх будемо захищати. Тому що такого роду регулювання ціни (встановлення на рівні 6,99 грн за кубометр газу - ред.) стосується не лише вразливих споживачів, яким дійсно важко оплачувати цей ресурс, воно стосується абсолютно всіх, також і заможних громадян, які можуть спокійно користуватися цим благом за фіксованою ціною", - наголосив експерт.

Участь у дискусії взяли т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, представники аналітичних та громадських організацій, профільних асоціацій, представники компаній - учасників ринку .

Як повідомляв Укрінформ, у ході цієї ж дискусії т.в.о. міністра Юрій Вітренко зазначив, що більшість українських споживачів є "вразливими" та потребують захисту. За його словами, навіть у багатих країнах вважається, що чимало споживачів є "вразливими". Також Вітренко зазначив, що захист "вразливих" споживачів має відбуватися у гнучкий та цивілізований спосіб.

У серпні 2020 року уряд перестав регулювати ціну на газ, наслідком чого мало стати формування ринкової ціни та конкуренції постачальників за споживача. Ринок мав би змусити усіх знижувати ціни й таким чином боротися за клієнта. Проте після запуску ринку споживачі залишилися клієнтами газзбутів, а більшість таких постачальників пропонують ціни на 30-40% вищі, ніж мінімальні.

На фоні підвищення тарифів на тепло та запровадженого карантину Кабмін 18 січня ухвалив рішення про повернення до державного регулювання цін на газ до кінця карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Граничну ціну на газ знижено до 6,99 грн за кубометр.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.