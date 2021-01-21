Більшість українських споживачів є «вразливими» - Міненерго

Більшість українських споживачів є "вразливими": при чому, не тільки з точки зору енергетичної бідності.

Про це під час онлайн дискусії сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більшість українських споживачів є "вразливими". При чому, не тільки з точки зору енергетичної бідності, але й до зловживань домінуючих гравців, маніпуляцій на ринку, а також вони є вразливими до волютильності на цьому ринку", - сказав Вітренко.

За його словами, навіть у багатих країнах вважається, що чимало споживачів є "вразливими".

"В Україні, коли проводили лібералізацію, чомусь забули, що у Європі захищають споживачів не тільки від енергетичної бідності, але й від інших проявів", - зазначив Вітренко.

Він підкреслив, що секретаріат Енергетичного Співтовариства ставив перед Україною завдання законом визначити, що таке "вразливість" споживача, та продумати дієві засоби захисту.

"Ми ввели державне регулювання цін на газ на період коронавірусу. З одного боку, це дійсно жорстка планка. З іншого боку, уряд нікого не змушує постачати за цією ціною 6,99 грн", - додав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.