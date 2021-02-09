У Києві за добу на COVID-19 захворіли 243 осіб

У Києві за добу на COVID-19 захворіли 243 осіб

Укрінформ
У Києві за минулу добу зафіксували 243 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, загалом виявлених випадків - 130 567.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

Зокрема, серед тих, хто захворіли: 141 жінка віком від 23 до 86 років, 92 чоловіки віком від 19 до 91 року, 6 дівчаток від 7 днів до 17 років та 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

За минулу добу зафіксували 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2458).

До лікарень столиці госпіталізовано 32 пацієнти.

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Одужали від коронавірусу за добу 1765 осіб, загалом подолали коронавірус - 81 389.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (53), Дніпровському (44) та в Деснянському (42) районах.

В Україні за минулу добу, 8 лютого, зафіксували 2656 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 127.

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