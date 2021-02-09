У Києві за добу на COVID-19 захворіли 243 осіб

У Києві за минулу добу зафіксували 243 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, загалом виявлених випадків - 130 567.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

Зокрема, серед тих, хто захворіли: 141 жінка віком від 23 до 86 років, 92 чоловіки віком від 19 до 91 року, 6 дівчаток від 7 днів до 17 років та 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

За минулу добу зафіксували 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2458).

До лікарень столиці госпіталізовано 32 пацієнти.

Одужали від коронавірусу за добу 1765 осіб, загалом подолали коронавірус - 81 389.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (53), Дніпровському (44) та в Деснянському (42) районах.

В Україні за минулу добу, 8 лютого, зафіксували 2656 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 127.