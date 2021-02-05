Кличко вважає, що у питанні адаптивного карантину варто прислухатися до місцевої влади

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу «Україна 24», передає Укрінформ.

"Що стосується адаптивного карантину, я переконаний в тому, що міські голови, ті люди на місцях, вони більше знають і вивчають можливості застосування адаптивного карантину і вкрай важливо прислуховуватися до місцевого самоврядування, до тих людей, які безпосередньо знають про проблеми, що відбуваються у містах. Тобто повністю підтримую таке рішення - адаптивного карантину і можливість місцевої влади впливати на ті чи інші рішення", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що у столиці значно покращилася ситуація із захворюваністю на коронавірус.

"Ми знаємо, що зараз ситуація із захворюваністю набагато краща, ніж декілька тижнів тому... Ми бачимо, що на сьогоднішній день майже в 10 разів менше в столиці кількість захворювань, в порівнянні з тими самими цифрами ще місяць тому", - наголосив міський голова.

Він також зазначив, що у столиці значно зросла кількість людей, які одужали від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів найближчими днями прийме рішення щодо переходу на адаптивний карантин, який передбачатиме зонування на різні епідеміологічні рівні.