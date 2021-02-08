У Києві за добу - 88 випадків коронавірусу, 114 осіб одужали

У Києві за минулу добу 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, загалом підтверджених випадків - 130 324.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіки віком від 22 до 84 рокiв, 1 дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7 років.За добу 5 летальних випадків від вірусу, загалом - 2447.

Також до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 14 пацієнтів.

Кличко зазначив, що 114 осіб подолали коронавірус, загалом - 79 624.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах", - додав він.

В Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.