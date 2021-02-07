В українській армії за добу зареєстрували сім випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Фейсбуці.
“Станом на 10.00 07 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 671 особа... За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. ”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано 3 військовослужбовці.
Як повідомляється, стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.
Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43.
На ізоляції, у тому числі — самоізоляції, перебуває 61 особа.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 лютого, зафіксували 3 370 нових випадків COVID-19, летальних випадків — 81. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 244 849 осіб