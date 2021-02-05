Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему онлайн-інвестицій - ошукали понад 500 осіб.

Як передає Укрінформ з посиланням на МВС України, зловмисники ошукали понад 500 громадян під виглядом інвестицій у проведення торгів на фінансових біржах.

"Кіберполіція встановила, що троє організаторів у столиці утворили компанію, яка пропонувала громадянам отримувати пасивний дохід, інвестуючи гроші у проведення фінансових операцій на біржах. Для забезпечення діяльності фігуранти найняли на роботу близько 50 працівників. Однак взятих на себе обов’язків компанія не виконувала. Після одержання інвестованих грошей працівники блокували користувачів-вкладників", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, фігуранти ошукали понад 500 осіб.

За результатами обшуку в офісі компанії вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони та «чорнові» записи, огляд яких підтвердив причетність до вчинення шахрайських дій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня стало відомо, що у Києві Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Фото: МВС