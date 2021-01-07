Кіберполіція викрила мережу продажу «наноплівки» для автономерів

Працівники кіберполіції заблокували мережу сайтів, де продавали наноплівку для приховування номерних знаків автомобілів.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції НПУ, передає Укрінформ.

«Протиправну діяльність викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановлено, що фігурант створив вісім вебресурсів під доменами різних країн для реалізації так званих наноплівок. На сайтах вказувалося, що наліпки здатні приховати номерні знаки автівок від розпізнавання камерами фотофіксації та мають «убезпечити» від штрафів за порушення правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій було встановлено, що покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали.

За інформацією поліції, сировину для виготовлення плівок, кліше під номерні знаки різних країн та технічні засоби для друку фігурант замовляв з Російської Федерації.

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Плівка, що покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант устиг заробити більше мільйона гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканні фігуранта та за місцем виготовлення плівок, в результаті яких було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та сировину для виготовлення продукції.

Правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до вчиненого кримінального правопорушення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.