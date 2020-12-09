Укрпошта звернулася до кіберполіції для розслідування шахрайської розсилки

Національний поштовий оператор Укрпошта звернувся до правоохоронних органів та Департаменту кіберполіції Національної поліції України для розслідування шахрайської розсилки, яка була зафіксована 5 грудня 2020 року.

Про це Укрінформу повідомили в прессужбі компанії.

"Служба інформаційної безпеки Укрпошти вже звернулась до правоохоронних органів та Кіберполіції України, аби зупинити розповсюдження фішингових повідомлень, та заблокувала шахрайські сайти для збору даних банківських карток. Зараз правоохоронні органи з’ясовують всі деталі щодо шахрайства та підробки електронної адреси компанії", - сказали в "Укрпошті".

У компанії заспокоюють клієнтів, що витоку бази даних компанії не було. Натомість з'ясовано, що більшість отримувачів фішингових листів мали пошту на доменах meta.ua та i.ua.

"Служба інформаційної безпеки проаналізувала звернення до контакт-центру та виявила, що більшість отримувачів фішингових листів мали пошту на доменах meta.ua та i.ua. Укрпошта радить користувачам, які створили свої електронні адреси за допомогою названих майданчиків, бути особливо обережними та перевіряти листи, які вони отримують від невідомих адресантів", - наголосили в "Укрпошті".

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу ввечері, 5 грудня, у мережі з’явилась інформація про те, що користувачі поштових операторів отримують листи про необхідність доплатити мито, зокрема і від імені Укрпошти. За вказаним у листі посиланням користувачі потрапляли на фальшивий сайт, який імітує офіційну інтернет-сторінку Укрпошти, для здійснення додаткової оплати. Насправді таким чином шахраї збирали дані банківських карток для подальшого незаконного зняття коштів.

Компанія закликала не реагувати на них, адже це шахрайська розсилка, що спрямована на заволодіння даними банківських карток.