Ткаченко звернувся до Кабміну щодо передачі Гостиного двору на баланс МКІП

Ткаченко звернувся до Кабміну щодо передачі Гостиного двору на баланс МКІП

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою щодо передачі Гостиного двору в Києві на баланс міністерства.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

"Доля однієї з майбутніх перлин міста - Гостиного двору - вже багато років не байдужа киянам та громадськості. Враховуючи, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостиного двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у спільноті тривають вже чимало років. Реалізація у межах проєкту Великої реставрації. І відповідно звернувся до Прем’єра щодо передачі його на баланс МКІП", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що через позицію і рішення попередніх держдіячів, які вочевидь були не на користь об’єкту, є зрозумілим занепокоєння громадськості. Ткаченко запевнив, що Гостиний двір у жодному випадку не буде переданий під приватну забудову.

"Сьогодні зустрівся з активістами та юристами, які вже багато років, у тому числі і в судах, роблять чимало для захисту Гостиного двору. І МКІП готове співпрацювати над порятунком об’єкта разом. Для того, щоб ні у кого не виникало сумнівів, кожен наш крок обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно", - написав очільник МКІП.

За його словами, міністерство вже перебуває у діалозі з громадськими організаціями, які прагнуть спільно сприяти створенню Музею сучасного мистецтва та його належному функціонуванню, за аналогом досвіду європейських країн. Зокрема, з ГО «Музей сучасного мистецтва», яка представляє інтереси професійної спільноти: художників, кураторів, критиків, мистецтвознавців, музейників. Ткаченко зазначив, що планується підписати меморандум між сторонами найближчим часом.

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"Щоб вберегти Гостинний двір від долі чергового ТРЦ в історичному серці столиці та розуміючи необхідність ефективної музейної інституції сучасного мистецтва, переконаний, що звернення до Кабінету Міністрів щодо передачі Гостиного двору до МКІП – державна позиція, яка дозволить реставрувати та відновити Гостиний двір, а також створити і Музей сучасного мистецтва, і один із кращих культурних хабів країни. Сподіваюсь, що уряд підтримає нашу ініціативу", - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

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Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури. У вересні 2012 року Київрада передала Укрреставрації в оренду земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр із гостьовою стоянкою, чим тоді обурилася громада.

У листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

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У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостинний двір регіональному відділенню Фонду державного майна по місту Києву.

Тим часом Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року. Київська влада заявляла про намір прийняти цей об’єкт на баланс міста.

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