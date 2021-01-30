Ткаченко звернувся до Кабміну щодо передачі Гостиного двору на баланс МКІП

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою щодо передачі Гостиного двору в Києві на баланс міністерства.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

"Доля однієї з майбутніх перлин міста - Гостиного двору - вже багато років не байдужа киянам та громадськості. Враховуючи, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостиного двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у спільноті тривають вже чимало років. Реалізація у межах проєкту Великої реставрації. І відповідно звернувся до Прем’єра щодо передачі його на баланс МКІП", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що через позицію і рішення попередніх держдіячів, які вочевидь були не на користь об’єкту, є зрозумілим занепокоєння громадськості. Ткаченко запевнив, що Гостиний двір у жодному випадку не буде переданий під приватну забудову.

"Сьогодні зустрівся з активістами та юристами, які вже багато років, у тому числі і в судах, роблять чимало для захисту Гостиного двору. І МКІП готове співпрацювати над порятунком об’єкта разом. Для того, щоб ні у кого не виникало сумнівів, кожен наш крок обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно", - написав очільник МКІП.

За його словами, міністерство вже перебуває у діалозі з громадськими організаціями, які прагнуть спільно сприяти створенню Музею сучасного мистецтва та його належному функціонуванню, за аналогом досвіду європейських країн. Зокрема, з ГО «Музей сучасного мистецтва», яка представляє інтереси професійної спільноти: художників, кураторів, критиків, мистецтвознавців, музейників. Ткаченко зазначив, що планується підписати меморандум між сторонами найближчим часом.

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"Щоб вберегти Гостинний двір від долі чергового ТРЦ в історичному серці столиці та розуміючи необхідність ефективної музейної інституції сучасного мистецтва, переконаний, що звернення до Кабінету Міністрів щодо передачі Гостиного двору до МКІП – державна позиція, яка дозволить реставрувати та відновити Гостиний двір, а також створити і Музей сучасного мистецтва, і один із кращих культурних хабів країни. Сподіваюсь, що уряд підтримає нашу ініціативу", - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури. У вересні 2012 року Київрада передала Укрреставрації в оренду земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр із гостьовою стоянкою, чим тоді обурилася громада.

У листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостинний двір регіональному відділенню Фонду державного майна по місту Києву.

Тим часом Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року. Київська влада заявляла про намір прийняти цей об’єкт на баланс міста.