На столичному Подолі почали капітальний ремонт доріг

У Києві розпочали капітальний ремонт доріг на вулицях історичної частини міста в Подільському районі.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з оновлення вулиці Покровської, повідомляє пресслужба міської влади.

"На цій вулиці вже переклали всі комунікації. І сьогодні триває процес заливки бетонної подушки, на яку зверху вкладуть масивну брущатку. Ремонтуючи старовинні вулиці, ми відмовлятимемося від асфальту. Бо хочемо повернути цим вулицям їх історичний вигляд. Наприклад, вулиця Покровська - одна з найстаріших у Києві. Перші спогади про неї датовані 15 століттям. Тоді вона мала назву Гнила. А на плані міста 1803-го року позначена вже як Різдвяна. Старовинні вулиці нашого міста мають бути привабливими для туристів. І, я впевнений, кияни також будуть задоволені», - підкреслив мер столиці.

У Києві розпочали капітальний ремонт доріг на Подолі / Фото: kiev.klichko.org

Він зазначив, що вулицю Покровську повністю оновлять до кінця травня цього року. Після цього ремонт розпочнуть ще на кількох вулицях старого Подолу. При цьому і брущатка і тротуари будуть виконані в одному стилі. Також планують оновити систему вуличного освітлення.

Кличко вкотре закликав Фонд Держмайна передати в комунальну власність Гостинний двір.

«Ця будівля повинна стати прикрасою Подолу та Контрактової площі. Ми вже кілька років чекаємо передачі Гостинного двору громаді міста, аби розпочати там капітальний ремонт. А тим часом будівля руйнується і ми можемо втратити цю архітектурну пам’ятку», - заявив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що цього року підприємство «Київавтодор» розпочало дорожньо-будівельний сезон набагато раніше.

«Я поставив перед Київавтодором амбітні плани. Вже найближчим часом киянам та гостям столиці презентують капітально відремонтовану вулицю Туполєва. Повністю оновлять і проспекти Героїв Сталінграда та Броварський. Завершать ремонт проспекту Степана Бандери та ще багато інших інфраструктурних об’єктів, якими щодня користуються сотні тисяч людей», - підкреслив Кличко.