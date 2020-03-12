На дорогах Києва запрацювали 20 камер відеофіксаціїї - список вулиць

У столиці з 12 березня запрацювали 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху, інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Наразі на годиннику тільки 10.50, а камери вже зафіксували 32 541 порушення дорожнього руху в Києві. І це працюють лише 20 перших камер», - сказав Аваков.

Також у поліції Києва повідомили адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху у місті Києві:

- вул. Олени Теліги, 3;

- Набережне шосе, 4 (навпроти);

- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;

- вул. Братиславська, 18;

- Чоколівський бульвар, 24;

- Північний міст (в напрямку лівого берега);

- Північний міст (в напрямку правого берега);

- Броварський проспект. (м. Лівобережна);

- Броварський проспект/ вул. Будівельників;

- Південний міст (в напрямку лівого берега);

- Південний міст (в напрямку правого берега);

- Проспект Героїв Сталінграда, 25;

- Проспект Володимира Маяковського, 56;

- Проспект Володимира Маяковського, 65;

- Дружби народів бульвар, 27;

- Дружби народів бульвар, 36;

- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ;

- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів;

- Харківська площа / проспект Миколи Бажана;

- Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

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Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що автоматична фото і відеофіксація правопорушень на дорогах у штатному режимі запрацює з 1 травня, а до того буде проведена широка інформаційна роз'яснювальна кампанія щодо цього.

Фото: МВС