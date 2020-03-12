На дорогах Києва запрацювали 20 камер відеофіксаціїї - список вулиць
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху, інформує відділ комунікації поліції Києва.
«Наразі на годиннику тільки 10.50, а камери вже зафіксували 32 541 порушення дорожнього руху в Києві. І це працюють лише 20 перших камер», - сказав Аваков.
Також у поліції Києва повідомили адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху у місті Києві:
- вул. Олени Теліги, 3;
- Набережне шосе, 4 (навпроти);
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;
- вул. Братиславська, 18;
- Чоколівський бульвар, 24;
- Північний міст (в напрямку лівого берега);
- Північний міст (в напрямку правого берега);
- Броварський проспект. (м. Лівобережна);
- Броварський проспект/ вул. Будівельників;
- Південний міст (в напрямку лівого берега);
- Південний міст (в напрямку правого берега);
- Проспект Героїв Сталінграда, 25;
- Проспект Володимира Маяковського, 56;
- Проспект Володимира Маяковського, 65;
- Дружби народів бульвар, 27;
- Дружби народів бульвар, 36;
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ;
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів;
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана;
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана.
Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що автоматична фото і відеофіксація правопорушень на дорогах у штатному режимі запрацює з 1 травня, а до того буде проведена широка інформаційна роз'яснювальна кампанія щодо цього.
Фото: МВС