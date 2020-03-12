Автоматична фото і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 травня

Автоматична фото і відеофіксація правопорушень на дорогах у штатному режимі запрацює з 1 травня, а до того буде проведена широка інформаційна роз'яснювальна кампанія щодо цього.

Про це під час презентації роботи системи в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху заявив заступник очільника МВС Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми спеціально робимо (запуск цієї системи — ред.) зараз у тестовому режимі, а запуск системи з отримання штрафів (у штатному режимі - ред.) почнеться з 1 травня. До того буде величезна інформаційна кампанія”, - сказав Геращенко.

Своєю чергою перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький поінформував, як працюватиме ця система, і продемонстрував це на прикладі. “Коли поліцейський перевірив наявність та повноту всіх даних, ...він формує постанову, яку в подальшому додатково перевіряє, і накладає на цю постанову електронний підпис”, - сказав Білошицький.

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Він уточнив, що після накладення електронного підпису постанова автоматично надсилається до установи, яка здійснює друк документа, в подальшому відбувається відправлення постанови до адресата. “Цю інформацію можна буде отримати не тільки в паперовому вигляді, поштовим відправленням, а й подивитися в електронному кабінеті водія”, - поінформував Білошицький.

У свою чергу Геращенко повідомив, що після того, як адмінпротокол про порушення надійде до громадянина, особа зможе ознайомитися з фото, місцем, часом, коли було скоєно порушення, передивитися відео, коли саме авто перевищило швидкість. “Якщо за кермом був не власник автівки, то власник може повідомити ту особу, якій він довірив своє авто, щоб ця особа сплатила адміністративний штраф”, - зазначив Геращенко.

Заступник міністра повідомив, що станом на сьогодні встановлено 20 таких камер у Києві, до 1 травня, дати запуску системи у штатному режимі, буде встановлено ще 30 камер у Київській області. “Ці камери встановлені не будь-де, - вони встановлені саме в місцях, де, за статистикою, загинула і травмувалася найбільша кількість громадян... Ми вважаємо, що автоматичний режим швидкості буде одним із важливих чинників, щоб у нас стало гинути менше людей. Але це не все. Потрібно вкладати величезні кошти в безпеку інфраструктури, перебудовувати транспортні розв'язки, покращувати автошляхи і робити багато-багато інших моментів”, - підкреслив Геращенко.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що за 28 років незалежності України у ДТП загинули 174 тисячі осіб, і більше ніж 1 мільйон 264 тисячі громадян постраждали в аваріях.

Аваков уточнив, що впровадження контролю дорожнього руху дуже сильно впливає на зниження кількості ДТП.