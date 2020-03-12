Зеленському презентували систему відеофіксації на дорогах

Президент Володимир Зеленський розраховує, що поширення системи відеофіксації порушень на автошляхах дозволить в десятки разів зменшити смертність на дорогах.

Про це він заявив під час презентації роботи системи в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми говоримо про відеофіксацію (на дорогах — ред.) не тільки в столиці, не тільки в Києві, не тільки Київській області, ми хочемо, щоб відеофіксація була по всій території України”, - сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що система відеофіксації дозволить “в десятки разів” зменшити смертність на дорогах в Україні. “Не є задачею заробити на цьому гроші, у жодному разі, а є задача, щоб люди знали, що коли вони їдуть, коли вони порушують правила на дорозі, вони не тільки не думають про своє життя, а вони ще не думають про життя тих людей, які їдуть з ними у машинах, тих людей, які їдуть з ними по дорогах України”, - підкреслив Зеленський.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна повністю готова до запровадження автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.