Жодну столичну школу не закрили на карантин - Кличко

У Києві працюють усі школи, жодна з них не зачинена на карантин.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація з навчальним процесом у столиці - контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи. Жодна з них не зачинена на карантин. На дистанційному навчанні перебувають шість класів у шести школах міста", - сказав Кличко.

Він зазначив, що загалом хворих на коронавірус школярів у Києві – 108.

За його словами, у дитячих садках, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 43 групи у 36 садках. Але жоден садок не закрили на карантин. Наповненість дітей у садках - понад 60%.

Кличко додав, що в усіх комунальних навчальних закладах кілька разів на добу здійснюють прибирання з дезінфікуючими засобами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181. У Києві за минулу добу виявили 361 хворого на коронавірус.