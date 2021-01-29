У Києві за добу - 361 випадок коронавірусу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"У столиці за минулу добу виявили 361 хворого на коронавірус. Померли 9 людей. Усього за період пандемії 2 335 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день - 127 833", - сказав Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 203 жінки віком від 18-ти до 84-х років і 6 дівчаток від 2 до 17 років. А також 142 чоловіка віком від 18 до 84 років і 10 хлопчиків від одного до 17-років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.
За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
"І в нас, вже протягом тижня, позитивна динаміка кількості тих, хто подолав коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 1 735 людей. Усього вилікувалися від вірусу 65 722 мешканці столиці", - сказав Кличко.
Він додав, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Святошинському районі - 65. У Дніпровському – 58. Та в Деснянському районі – 48 випадків.
Як повідомлялося, в Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181.