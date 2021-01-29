У Києві за добу - 361 випадок коронавірусу

У Києві за минулу добу виявили ще 361 хворого на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці за минулу добу виявили 361 хворого на коронавірус. Померли 9 людей. Усього за період пандемії 2 335 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день - 127 833", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 203 жінки віком від 18-ти до 84-х років і 6 дівчаток від 2 до 17 років. А також 142 чоловіка віком від 18 до 84 років і 10 хлопчиків від одного до 17-років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"І в нас, вже протягом тижня, позитивна динаміка кількості тих, хто подолав коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 1 735 людей. Усього вилікувалися від вірусу 65 722 мешканці столиці", - сказав Кличко.

Він додав, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Святошинському районі - 65. У Дніпровському – 58. Та в Деснянському районі – 48 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181.