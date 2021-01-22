Київ - на першому місці в Україні за рівнем COVID-тестування

Столиця є першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні цей показник у Києві становить понад 240 тестів на 100 тисяч населення", - сказав він.

За словами Кличка, від початку пандемії в комунальних медичних закладах і лабораторному центрі дослідили понад 324 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. ІФА-тестів зробили майже 137 тисяч.

Як сказав мер, у Києві продовжують працювати мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Так, за його словами, від початку роботи вони відібрали близько 200 тис. зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.