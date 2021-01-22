Коронавірус у Києві: за добу одужали майже у шість разів більше людей, ніж захворіли

У столиці за минулу добу, 21 січня, виявили 507 хворих на COVID-19. Натомість одужали від цієї хвороби за добу 2 854 особи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявивсказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 507 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Загалом за період пандемії в столиці 2 260 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 125 342.

За словами мера, серед тих, хто захворіли: 282 жінки віком від 18 до 88 років і 3 дівчинки від 14 до 17 років, 216 чоловіків віком від 18 до 91 року й 6 хлопчиків від 11 до 16 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

Кличко повідомив, що за добу у столиці одужали 2 854 особи. "Це найбільша кількість за період пандемії. Загалом коронавірус подолали 55 тисяч жителів столиці", - повідомив він.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому - 98, Дніпровському – 72, та Святошинському – 71 районах.

До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. "У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1161 хворий на COVID-19, з них 4 дитини. 818 пацієнтів - у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 956 людей. Під апаратами ШВЛ – 17 хворих", - розповів мер.

Кличко додав, що заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 29%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.