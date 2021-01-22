Для Києва планують закупити 1 мільйон доз COVID-вакцини – Кличко

Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками про закупівлю вакцини від коронавірусу для столиці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

«Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян», - розповів Кличко.

Він наголосив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. «Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла, а Київ – багатомільйонне місто, і вірус тут розповсюджується найбільшими темпами. Ми повинні упередити поширення хвороби. Захистити найуразливіші категорії населення», - зауважив очільник міста.

Кличко повідомив, що у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам. «У столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації. Є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання», - сказав Кличко.

За його словами, місто закуповуватиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, придбана столицею, буде безкоштовною для визначених категорій людей.

Також мер повідомив, що подав на розгляд депутатів Київради проєкт рішення про внесення змін до програми «Здоров’я киян» на 2021 рік, що дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії людей.

«Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу, 21 січня, виявили 507 хворих на коронавірус.

Фото: Belga