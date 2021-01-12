У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 898 осіб

У столиці за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 898 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У Києві за минулу добу – 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118 486", – написав Кличко.

За його словами, захворіли: 497 жінок віком від 18 до 92 років, 364 чоловіки віком від 18 до 81 років, 17 дівчат від 2 до 17 років та 20 хлопців від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медики.

Він зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 534 людини. Усього коронавірус подолали 43 980 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 197, у Дарницькому – 161 та в Святошинському районі – 112 випадків", – додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.