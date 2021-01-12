Найвищі COVID-показники – у п’яти областях і Києві

Станом на 12 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано у Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській області - 385,2 на 100 тис. населення, у Запорізькій області - 377,9, у Черкаській області - 338,1, у Київській області - 340,8, у Луганській - 313,5 та в Києві - 319,7.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні становить 228,6 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській області - 77,4 на 100 тис. населення, у Закарпатській - 95,1 та в Івано-Франківській областях - 112,2.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 у Миколаївській області - 51,4% станом на 11 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок для хворих на COVID-19 становить 34,2% станом на 11 січня, у Києві - 40,2%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.