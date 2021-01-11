На «первинці» тепер можна зробити експрес-тест на COVID-19

На «первинці» тепер можна зробити експрес-тест на COVID-19

Укрінформ
До стандарту первинної медичної допомоги додано швидке тестування на COVID-19 експрес-тестами.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ нагадали, що відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги з 22 грудня минулого року.

Також у Нацслужбі повідомили, що відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у 1 кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Читайте також: Степанов нагадав, що на торгівлю онлайн заборони немає

"Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: людям із підозрою на COVID-19; людям із симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії; пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.

В НСЗУ відзначили, що таке скринінгове дослідження проводиться за умови наявності відповідних тестів у медичному закладі.

Як повідомляв Укрінформ, ДП «Медзакупівлі України» повідомило про законтрактування 3 333 325 одиниць експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2. Наприкінці 2020 року в Україну було доставлено 225 тис. експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2. Поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021.

фото: city.adm.lviv.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-