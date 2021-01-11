На «первинці» тепер можна зробити експрес-тест на COVID-19

До стандарту первинної медичної допомоги додано швидке тестування на COVID-19 експрес-тестами.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ нагадали, що відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги з 22 грудня минулого року.

Також у Нацслужбі повідомили, що відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у 1 кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

"Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: людям із підозрою на COVID-19; людям із симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії; пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.

В НСЗУ відзначили, що таке скринінгове дослідження проводиться за умови наявності відповідних тестів у медичному закладі.

Як повідомляв Укрінформ, ДП «Медзакупівлі України» повідомило про законтрактування 3 333 325 одиниць експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2. Наприкінці 2020 року в Україну було доставлено 225 тис. експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2. Поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021.

фото: city.adm.lviv.ua