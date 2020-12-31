У Києві за добу - 1332 випадки коронавірусу, 22 хворі померли

У Києві за минулу добу виявили 1332 хворих на COVID-19, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві за минулу добу виявили 1332 хворих на коронавірус. 22 людини померли. Загалом за період пандемії у столиці 1919 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.

Захворіли: 743 жінки віком від 18 до 99 років, 536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 24 хлопчики від 1 до 16 років. Захворів, зокрема, 51 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужали за добу 547 осіб. Загалом коронавірус подолали 39 403 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 302, у Дарницькому – 195 та в Солом’янському районі – 174 випадки.

"Нехай свята будуть безпечними для вашого здоров’я - дотримуйтесь елементарних правил, одягайте маску, користуйтесь антисептиком, не забувайте про соціальну дистанцію! Бережіть себе!", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 грудня лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу – 9 699. За минулу добу померли 209 пацієнтів, одужали – 11 803.

Фото: CTK Photo/Укрінформ