У Києві за добу - понад 1300 випадків коронавірусу, померли 20 пацієнтів

У Києві за минулу добу зафіксували 1364 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі Київський міський голова Віталій Кличко.

«Ще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1699 киян», - поінформував мер.

Загалом у столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже 99 694.

За добу захворіли 726 жінок віком від 19 до 89 років; 538 чоловіків віком від 18 до 88 років; 42 дівчинки від 1 до 17 років та 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Серед нових хворих і 52 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 734 людини. Усього коронавірус подолали 31 949 мешканців Києва.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському — 266. Та в Дніпровському районі — 196 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 грудня лабораторно підтверджено 956 123 випадки COVID-19, з них за добу – 11 742.