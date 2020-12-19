В Україні - 11 742 нових випадки коронавірусу

В Україні станом на 19 грудня лабораторно підтверджено 956 123 випадки COVID-19, з них за добу – 11 742.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 213 пацієнтів, одужали – 13 314.

Крім того, за добу госпіталізовано 2 865 осіб. Здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).

За весь час пандемії в Україні одужали 574 536 осіб. Водночас зафіксовано 16 469 летальних випадків від COVID-19. Проведено 5 248 720.ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 12 630 випадків коронавірусу.