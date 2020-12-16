У Києві на карантин закриті три школи та чотири дитсадки

У Києві через захворювання на COVID-19 на карантин закриті три школи та чотири дитсадки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах дещо поліпшилася. На сьогодні в місті закриті на карантин тільки 3 школи. Зменшилась кількість класів, що перебувають на дистанційному навчанні - сьогодні їх 698 у 227-ми школах", - повідомив Кличко.

За його словами, загалом хворих на COVID-19 школярів у Києві - 1014. Також хворіють понад 780 педагогів.

Зменшилась і кількість закритих груп у дитсадках.

"Через виявлені випадки вірусу тимчасово не працюють 147 груп у 120-ти садочках. 4 садки повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – майже 55%", - розповів Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 704 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу захворіли 10 622 особи, одужали 12 549, померли 264.