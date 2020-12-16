У столичних лікарнях – понад тисячу «тяжких» хворих з коронавірусом
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Трохи зменшилася останніми днями кількість хворих, які потребують госпіталізації, але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у тяжкому стані", - сказав Кличко.
Так, за його словами, у стаціонарах медзакладів міста лікуються 1998 хворих на коронавірус, 1169 пацієнтів - у важкому стані.
"Кисневу підтримку отримують 1444 людини. Під апаратами штучної вентиляції легень - 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах понад 48%", - повідомив Кличко.
Мер столиці поінформував, що до лікарень міста минулої доби госпіталізували 52 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 тис. 704 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу захворіло 10 тис. 622 особи, одужали 12 тис. 549, померли 264.