У столичних лікарнях – понад тисячу «тяжких» хворих з коронавірусом

У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1998 хворих на коронавірус, 1169 пацієнтів - у тяжкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Трохи зменшилася останніми днями кількість хворих, які потребують госпіталізації, але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у тяжкому стані", - сказав Кличко.

Так, за його словами, у стаціонарах медзакладів міста лікуються 1998 хворих на коронавірус, 1169 пацієнтів - у важкому стані.

"Кисневу підтримку отримують 1444 людини. Під апаратами штучної вентиляції легень - 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах понад 48%", - повідомив Кличко.

Мер столиці поінформував, що до лікарень міста минулої доби госпіталізували 52 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 тис. 704 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу захворіло 10 тис. 622 особи, одужали 12 тис. 549, померли 264.