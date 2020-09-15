В Одесі біля лікарень стоять великі черги зі "швидких"

В Одесі різко зросла кількість жителів, інфікованих коронавірусом: опорні лікарні заповнені в середньому на 58,9%, біля деяких медустанов черги з 10-15 машин "швидкої".

Як передає Укрінформ, про одну з таких черг повідомила керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова у Фейсбуці.

"Приїхала я в лікарню №3 - дізнатися про 82-річну бабусю, яку забрала вранці "швидка" із запаленням (легенів - ред.)... А тут... черга з 17 машин", - зазначила Ножевникова.

Вона пояснює: черга викликана тим, що опорна медустанова не справляється з оглядом тяжких пацієнтів, а "швидкі" не можуть виїхати на новий виклик, поки не передадуть хворого до приймального покою лікарні.

За словами волонтера Ножевникової, зараз у відділенні МКЛ-5 для людей з підозрою на COVID-19 розгорнуто 120 ліжок, з яких зайнято 90. У шести пацієнтів діагноз COVID-19 підтвердили, і їх повинні переправити в інфекційну лікарню. А в останній розгорнуто 420 ліжок, з яких зайнято 305 - 72% ліжко-місць. Всього ж заповненість пацієнтами опорних лікарень області досягла 58,9%.

Слід зазначити, що за добу в Одеській області лабораторно підтверджено 305 нових випадків COVID-19.

За даними ОДА, прийом хворих на коронавірус здійснюють 16 опорних лікарень.

В Україні за станом на 15 вересня підтверджено 159702 випадки COVID-19, з них летальних 3264, одужали 70810 людей. За добу виявлено 2905 нових випадків зараження коронавірусом.